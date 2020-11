Kamala Harris sier svarte velgere er nødvendig for Biden-seier

På vei til et valgkampmøte søndag sa imidlertid Harris at det ikke bare handlet om å få folk til å stemme på dem, men at de vil gjøre seg fortjent til å få stemmene.

Hun vil vise velgerne at Demokratene forstår at svarte velgere er rammet uproporsjonalt hardt av koronapandemien, samt mangeårig økonomisk og sosial ulikhet.

Harris var søndag på sitt andre besøk i Atlanta i Georgia valgkampinnspurten. Mandag setter hun kursen mot Pennsylvania, begge viktige vippestater.