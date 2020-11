Opposisjonsleder i Georgia ber folk demonstrere etter omstridt valg

Lørdag kveld erklærte både statsminister Giorgi Gakharia og den samlede opposisjonen at de hadde vunnet valget. På det tidspunktet var ikke alle stemmene talt opp, men flere valgdagsmålinger antydet seier til regjeringspartiet.

Tidligere president og opposisjonsleder Mikheil Saakashvili anklager søndag regjeringspartiet Georgias drøm for valgfusk, og han oppfordrer støttespillere til å demonstrere.

Det er ventet at etterspillet kan sende den tidligere sovjetrepublikken ut i et politisk kaos. Søndag hadde allerede flere strømmet i gatene i Tbilisi for å demonstrere.