Håpet svinner for redningsinnsatsen i Tyrkia

Natt til søndag ble en 70 år gammel mann berget i live ut av ruinene i Izmir vest i landet. Da hadde rundt 34 timer gått siden jordskjelvet i Egeerhavet som også krevde to unge liv på den greske øya Samos.

I Tyrkia har nesten 6.000 personer lett dag og natt siden fredag. De fortsatte søndag letingen i åtte ødelagte bygninger, men de fant tilsynelatende flere døde enn overlevende.

Forbipasserende ble innstendig bedt om å være stille slik at man kanskje kunne høre stemmer fra ruinene.

Sover ute

Rundt 220 av de skadde var søndag fortsatt på sykehus, ifølge den tyrkiske kriseetaten Afad.

I den hardest rammede småbyen, Bayrakli, tilbrakt engstelige familier sin andre natt utendørs under tykke tepper. Andre så nervøst på mens redningsarbeidere fortsatt letingen, blant annet i et boligområde der de nedre etasjene i tre boligbygg raste sammen. Det er ukjent hvor mange som mistet livet her.

– Et mirakel

Noen uttrykte bekymring for at det kanskje ikke var mulig å finne flere i live. Men en redningsarbeider forteller til nyhetsbyrået AFP at minst ti personer fortsatt kan være begravd i bygningsrestene.

– Det vil være et mirakel om de blir funnet i live, sier en kvinne som ventet på nytt om familien.

Myndighetene har satt opp flere tusen telt for de hjemløse i Bayrakli og nabobyen Bornova.

Sykehusbesøk

Tyrkias visepresident Fuat Oktay sier at nesten 300 bygninger ble rammet, men de fleste av dem har bare fått mindre skader.

– Det er ikke jordskjelv som dreper, men bygninger, sier Oktay og gjentar et velkjent budskap.

Tyrkias helseminister tvitrer at han har vært på sykehuset og besøkt 70-åringen som ble reddet natt til søndag, og at han har det bra.

Tenåringer gravlagt

De to tenåringene i Hellas ble gravlagt søndag, ifølge lokale medier. Mange på Samos sov i helgen også utendørs, i biler og telt, i frykt for etterskjelvene som har fortsatt å ryste regionen.

USAs jordskjelvsenter målte fredagens skjelv til 7, mens Kandili-instituttet i Istanbul mener det hadde en styrke på 6,9. Skjelvet inntraff 16,5 kilometers dybde i nærheten av Seferhisar-distriktet i Izmir-provinsen.

Jordskjelvet utløste en mindre tsunami som rammet både Samos og Izmir, der en eldre kvinne druknet.