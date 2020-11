Mann kjøpte «eksklusiv leopard-opplevelse» – ble lemlestet

31. august betalte Dwight Turner 150 dollar, tilsvarende 1500 norske kroner for en «eksklusiv leopard-opplevelse» i en privateid dyrepark i Florida. For opplevelsen skulle han kunne leke med, klappe og ta bilder sammen med en fullvoksen leopard i dyreparken, ifølge CNN.

Men opplevelsen ble alt annet enn slik han hadde sett for seg. For da han ble sluppet inn i buret til leoparden og hadde satt seg ned på en benk der, gikk leoparden til angrep på ansiktet hans.

Alvorlige skader

Ifølge rapporten fra viltnemnda i delstaten, Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), ble han angrepet i hodet og det høyre øret.

– Han fikk skader på den høyre siden av hodet og sitt høyre øre. Kona meldte at hun måtte holde deler av hodebunnen hans på plass, da det hang fra resten av hodet og det høyre øret ble delt i to, heter det i rapporten fra FWC.

Han har nå vært gjennom to operasjoner siden hendelsen.

Innrømmet ulovlighet

Viltnemnda har gått til sak mot dyreparkeieren, som har innrømmet at han visste at det var ulovlig å tilby et slikt nærmøte med det livsfarlige rovdyret. CNN har ikke fått en uttalelse fra eieren eller hans advokat.

Ifølge CNN har eiren på dyreparkens hjemmeside sagt at han har drevet med avl av eksotiske dyr i 35 år og hevder at han har reddet flere tusen dyr gjennom sitt dyrereservat. Hans Facebook-side har nå bli deaktivert.

