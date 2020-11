Nedstengingen ble kunngjort lørdag kveld, og trer allerede i kraft torsdag 5. november.

– Med et så ondartet virus som har evne til å spre seg så raskt, så ville det vært tåpelig å forutsi nøyaktig hva som vil skje om fire ukers tid, sa statsråd Michael Gove til Sky News.

Gjennom nedstengingen vil engelskmenn måtte holde seg hjemme så mye som mulig. De eneste unntakene er for arbeid, skole og trening.

De nye tiltakene innføres samtidig som Storbritannia har meldt om over en million coronatilfeller. Lørdag ble det meldt om 22.000 nye smittede, og så langt har 47.000 mistet livet.

Helseeksperter har advart om at antallet innleggelser og døde overskrider selv de verste scenarioene de hadde forutsett. Dersom smitten ikke slås tilbake, er det nå fare for at landet vil gå tom for plasser på intensivavdeling og respiratorer.

Delvise nedstenginger har fra før blitt innført i Nord-Irland, Skottland og Wales.