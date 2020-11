Ingen nye smittetilfeller i Australia

Det opplyste landets helseminister Greg Hunt søndag ettermiddag.

Men datagrunnlaget omfatter ikke et lokalt oppstått tilfelle i Sydney som ble påvist etter at fristen for siste registrering var gått ut lørdag kveld, påpeker det australske nyhetsbyrået AAP.

Dette tilfellet blir dermed medregnet i neste døgns statistikk, som presenteres mandag.

Australia har registrert rundt 27.000 smittetilfeller og i overkant av 900 koronarelaterte dødsfall siden pandemiens utbrudd.