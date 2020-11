Tyske CDU velger ny partileder i januar

Landsmøtet var opprinnelig planlagt 4. desember, men koronapandemien førte til at CDU mandag besluttet å utsette det. Beslutningen skapte intern strid i partiet, der en av lederkandidatene, Friedrich Merz, anklaget personer i partiet for å motsette seg hans kandidatur, melder Reuters.

Men nå har Merz, som tilhører høyresiden i det tyske regjeringspartiet, samt de to øvrige lederkandidatene Armin Laschet og Norbert Röttgen, blitt enige om at landsmøtet kan holdes i midten av januar.

– Samhold i CDU er viktig for Tyskland, spesielt i en vanskelig tid som nå, skrev Ziemiak på Twitter lørdag.

Han la til at kandidatene foretrekker å møtes fysisk, men at det blir holdt nettbasert landsmøte med digital avstemning dersom det ikke lar seg gjøre.

De rundt 1.000 delegatene skal stemme over partiets nye leder etter forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer, som kunngjorde i februar at hun ikke vil fortsette som partileder. Kramp-Karrenbauer overtok ledervervet etter at regjeringssjef Angela Merkel trakk seg som partileder i 2018.