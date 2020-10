England stenges delvis ned i fire uker

– Dette er tidspunktet for å handle, fordi det ikke er noe alternativ, sa Johnson i en tale fra Downing Street lørdag kveld.

Nedstengingen han kunngjorde, omfatter blant annet barer, restauranter og butikker som ikke er vurdert som uunnværlige. Arbeidsplasser kan holdes åpne så lenge de ansatte kan jobbe hjemmefra.

Det er bare visse unntak som gjør at briter kan forlate hjemmene sine, blant annet trening. Blant annet hårklipp og feriereiser er ikke mulig de neste ukene.

Sprer seg raskt

Samme dag som statsministeren kunngjorde nedstengningen, rundet Storbritannia en million smittetilfeller. Det siste døgnet ble det registrert nesten 22.000 nye smittetilfeller.

Landet har også flest registrerte koronarelaterte dødsfall i Europa, med 45.000.

Johnson sa at viruset sprer seg så raskt at han frykter at de vil nærme seg de verst tenkelige scenarioene som er blitt skissert. Ingen ansvarlig statsminister kunne ignorert den dystre utviklingen, sa Johnson.

– Julen kommer til å bli annerledes i år, kanskje veldig annerledes, men mitt oppriktige håp er at vi gjennom handling kan sørge for at familier over landet kan være sammen, sa statsministeren.

Skoler holdes åpne

– Vi skal ikke stenge skolene, det er veldig viktig å holde skoler åpne. Folk bør selvfølgelig jobbe hjemmefra, og vi vil minimere kontakt. Det er den beste måten å beskytte NHS på, sa Johnson.

Han fryktet at det britiske helsevesenet NHS ville blitt overbelastet i desember uten handling nå.

I midten av oktober innførte Johnson en strategi der samfunnet ble inndelt i tre farenivåer, som kun gjelder for England. Tiltaket ble kritisert for å være utilstrekkelig.