Belgia stenger butikker

Smittespredningen har vært rekordhøy, og Belgia har de siste to ukene registrert over 1.600 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Torsdag var det flere koronapasienter ved belgiske sykehus enn på noe tidspunkt i vår, og fredag hadde antallet pasienter økt med 263 til 6.187. Intensivavdelingene behandler nå 1.057 covid-19-pasienter.

Helsemyndighetene har krevd nye tiltak og advarer om at helsevesenet er i ferd med å bryte sammen.

Siste døgn er det registrert 138 nye koronadødsfall. Med til sammen 11.308 døde har Belgia 97 døde per 100.000 innbyggere, den høyeste dødsraten i Europa.