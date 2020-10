21 drept i angrep nordvest i Nigeria

Én politimann og fire militsmedlemmer er blant dem som ble drept torsdag, opplyser nigeriansk politi dagen etter.

En kraftig økning i kriminell aktivitet har gått hardt ut over regionen, der kamper om land og ressurser mellom folkegrupper brøt ut for over ti år siden.

Rundt 200 væpnede menn kjørte på motorsykkel, kjent som banditter, inn i landsbyen Diskiru i delstaten Katsina torsdag. De åpnet ild mot innbyggerne.

17 personer ble drept i dette angrepet, som ifølge politiet var gjengjeldelse for drapet på tre personer fra motorsykkelbanden forrige uke.

Samme dag ble fire personer drept i et angrep fra en annen bande mot landsbyen Gidan Goga i nabodelstaten Zamfara.

Mellom 4. september og 25. oktober oppgir den nigerianske hæren å ha drept 38 såkalte væpnede banditter. 93 «kollaboratører» er pågrepet, og 47 angrep og 31 bortføringer er avverget, hevdes det.

Væpnede grupper som plyndrer lokalsamfunnene, holder til i Rugu-skogen som strekker seg over delstatene Zamfara, Katsina og Kaduna.

Over 8.000 mennesker er drept i regionen siden 2011, og over 200.000 er drevet på flukt, noen av dem helt til nabolandet Niger, ifølge International Crisis Group (ICG).