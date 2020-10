EU varsler rettslig skritt mot ungarsk asylregel

Den nye regelen krever at personer fra land utenfor EU som ønsker å søke asyl i Ungarn, først må oppsøke en av landets ambassader og opplyse om dette. Deretter må de få en innreisetillatelse for å søke om asyl. Regelen er ett av tiltakene landet innførte for å håndtere koronapandemien.

EU-kommisjonen mener kravet innebærer en ulovlig innskrenking i adgangen til å søke asyl, ettersom den utelukker personer som allerede er i landet eller ved grensen. Ungarn har to måneder til å svare på varselet.