To menn dømt til 18 års fengsel etter Westgate-terror

Mohamed Ahmed Abdi og Hassan Hussein Mustafa ble funnet skyldige i å ha bistått de fire angriperne fra den al-Qaida-tilknyttede somaliske islamistgruppa al-Shabaab.

Under rettssaken, som har pågått siden 2014, kom det ikke fram at mennene ga materiell hjelp til angriperne. Ifølge dommen var de derimot i konstant kontakt med dem, på en måte som avslørte at de var mer enn venner.

Westgate-kjøpesenteret i Kenyas hovedstad ble stormet av fire tungt bevæpnede menn 21. september 2013, blant dem den 23 år gamle norsksomalieren Hassan Mohammed Dhuhulow fra Larvik.

Angriperne skjøt vilt rundt seg, kastet granater og forskanset seg på senteret i fire dager før de ble overmannet og drept av kenyanske sikkerhetsstyrker.

Al-Shabaab påtok seg ansvaret for angrepet og opplyste at det var hevn for at Kenya hadde intervenert militært i Somalia.