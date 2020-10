Forskere kan ha funnet svaret på gåtefulle vulkaner

I flere tiår har forskere undret seg over hvorfor det finnes så mange vulkaner i de nordligere strøkene av Nord-Amerika. Normalt oppstår vulkaner når en eller flere kontinentalplater dras fra hverandre eller treffer hverandre.

I nordlige deler av Canada og Alaska finnes det mange vulkaner sammenliknet med andre områder. Bare i Alaska alene er det over 40 aktive vulkaner.

Nå mener to forskere fra Houston i USA å ha løst gåten.

Forsvant



Forskere mener det på et tidspunkt har ligget en tredje havbunnsplate i regionen, men at den for 40-60 millioner år siden forsvant under jordskorpen.

– Platene i havet synker tilbake ned i jordens kappe i takt med at de blir nedkjølt. Det gjør ikke platene på land, sier John Hopper, professor ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, til DR.

Når havbunnsplaten kolliderer med en kontinentalplate, vil havbunnsplaten som er tyngst, presses ned under den lette kontinentalplaten. Havbunnsplaten vil med tiden trenge seg ned i jordens indre.

– Veldig interessant



Forskerne skal ha gjennomgått tusenvis av lydbølgemålinger i jorden og regnet seg tilbake for å konstatere at det var en havbunnsplate under Canada og Alaska for flere millioner år siden. De skal også ha rekonstruert hvordan de tektoniske platene så ut i Stillehavet den gang.

Ifølge nettstedet Tech Explorist har det lenge vært tvil om teorien om den forsvunnede havbunnsplaten.

Professor Hopper synes studien er spennende.

– Det er veldig interessant at de har kunne påvise at platen faktisk fantes der en gang. Deres metode kan gjøre oss klokere når det gjelder platetektonikk , sier han til DR.