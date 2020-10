Labour advarer mot «borgerkrig» etter Corbyn-suspendering

Partiet oppfordrer fredag sjokkerte medlemmer til å stå sammen mot antisemittisme, og appellerte mot igjen å innlede en ødeleggende borgerkrig etter at den venstreorienterte tidligere lederen ble suspendert.

Corbyn er ute av partiet inntil videre etter at han nektet å akseptere funnene i en rapport fra likestillings- og menneskerettighetskommisjonen EHRC, som gransket partiets håndtering av varsler om antisemittisme. Kommisjonen konkluderte med at Labour hadde brutt loven under Corbyns ledelse. Det ble også funnet eksempler på at Corbyns lederlag tonet ned, rakket ned på og neglisjerte klager fra jødiske partimedlemmer. I enkelte tilfeller blandet ledelsen seg også inn for å støtte nære allierte.

Corbyn ledet partiet fram til april 2020. Partiets nye leder, Keir Starmer, sier han er skuffet over Corbyn, som har mye støtte fra partiets venstrefløy og enkelte fagforeninger.

– Jeg vil ikke ha splittelse i Labour. Jeg stilte som leder for partiet med grunnlag i at jeg skulle forene partiet, men også håndtere antisemittisme. Vi kan gjøre begge deler. Det er ingen grunn til splittelse i partiet vårt, sa Starmer til TV-kanalen Sky News.

I sine kommentarer understreker Corbyn at antisemittisme er avskyelig, men sier omfanget av problemet ble dramatisk oppblåst av politiske årsaker av motstandere i og utenfor partiet, samt i mediene.