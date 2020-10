Over 80 millioner har forhåndsstemt i USA

Det viser oversikten til US Elections Project torsdag. Nesten 52 millioner er poststemmer, mens over 28 millioner av forhåndsvelgerne har møtt opp fysisk.

Flest forhåndsstemmer er kommet inn i California (8,5 millioner), Texas (8,4 millioner) og Florida (7,4 millioner).

Aldri før i et amerikansk valg har så mange stemt på forhånd. Coronapandemien og frykten for kaos og lange køer ved valglokalene på valgdagen, samt trusler fra ulike militsgrupper om at de vil møte opp utenfor valglokalene, trekkes fram som noen av årsakene.