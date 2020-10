Minst 140 omkom i forlis utenfor Senegal

Senegalesisk og spansk marine klarte sammen med lokale fiskere å redde 59 mennesker og hente 20 døde opp av vannet, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Verdenssamfunnet må «oppløse smuglernettverkene som utnytter desperat ungdom» som forsøker å nå Europa, sier IOMs Senegal-sjef Bakary Doumbia.

Tok fyr og kantret

Lokale innbyggere har fortalt IOM at båten lørdag forlot kystbyen Mbour, 10 mil sør for hovedstaden Dakar, med kurs for Kanariøyene. Båten tok fyr få timer etter avgang og kantret i nærheten av Saint-Louis på nordvestkysten av Senegal.

Video delt på sosiale medier viser en redningsbåt med lokale fiskere på vei mot en tykk røyksøyle på åpent hav, mens folk svømmer febrilsk mot dem, skriver nyhetsbyrået Reuters.

– Minst 140 mennesker har druknet, sier IOM torsdag.

Regjeringen i det vestafrikanske landet har i samarbeid med IOM satt sammen et team som reiser til Saint-Louis. De skal vurdere de overlevendes hjelpebehov og gi umiddelbar psykososial støtte.

Stadig flere

Antallet båtavganger fra Vest-Afrika til Kanariøyene har økt betraktelig de siste ukene. Bare i september har IOM registrert 14 båter med til sammen 663 migranter.

Én av fire av disse båtene skal ha forlist eller ha blitt rammet av en annen hendelse, ifølge IOM.

Rundt 11.000 migranter og flyktninger har ankommet Kanariøyene hittil i år, sammenlignet med 2.557 personer i samme periode i 2019, viser organisasjonens statistikk.

Så langt i 2020 er det registrert 414 dødsfall på denne ruten, nesten dobbelt så mange som i fjor.

Utviklingen skjer etter at vaktholdet er trappet opp på de mer brukte fluktrutene til Sør-Europa, over Middelhavet fra Nord-Afrika.