Kraftige angrep mot Nagorno-Karabakhs viktigste by

Ifølge nyhetsbyrået AFP er angrepet det største så langt i den månedslange krigen der Armenia og Aserbajdsjan kjemper om hvem som skal kontrollere regionen.

– Aserbajdsjan angrep Stepanakert i flere timer. Flere titalls raketter slo ned i byen. Sivile ble drept i angrepet, som er det kraftigste så langt i konflikten, sier Artak Beglaryan, ombudsmann for menneskerettigheter i Karabakh.

Aserbajdsjan anklager samtidig Armenia for å ha angrepet sivile mål i Barda-distriktet nær Nagorno-Karabakh.

Røde Kors bekrefter at det var store sivile tap i dette angrepet og opplyser at en frivillig fra Aserbajdsjans Røde Halvmåne er blant de drepte.

Tungt artilleri

Mer enn 130 sivile skal ha blitt drept så langt i konflikten. Nagorno-Karabakh er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan, men kontrolleres av armenske separatister og har i dag en befolkning som stort sett er armensk.

Kamper fortsetter torsdag etter at det forrige forsøket på en våpenhvile brøt sammen. I tillegg til Stepanakert er byene Shushi og Martakert rammet. Sistnevnte skal også blitt utsatt for angrep fra lufta, ifølge separatistmyndighetene, noe aserbajdsjanske myndigheter nekter for.

Det sovjetutviklede rakettsystemet Smertsj, som har som formål å ramme store områder med eksplosiver og klaseammunisjon, skal ha blitt brukt.

Putin: Opptil 5.000 drept

Forsvarsdepartementet i Aserbajdsjan anklager på sin side Armenia for angrep i regionene Terter, Goranboj og Barda. Én sivil skal være drept i Goranboj, ifølge Hikmet Hajijev, en rådgiver for Aserbajdsjans president Ilham Alijev.

Myndighetene i Nagorno-Karabakh opplyser at 1.119 soldater og 39 sivile så langt er blitt drept i løpet av den fem uker lange konflikten. Aserbajdsjanske myndigheter har så langt ikke oppgitt militære tap, men sier at minst 90 sivile er drept og 392 skadd på deres side.

Russlands president oppga forrige uke at dødstallet i konflikten begynner å nærme seg 5.000, et mye høyere tall enn det som er offisielt.