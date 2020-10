Macron: Frankrike er under angrep

To kvinner og en mann ble drept da angriperen tok seg inn i Notre-Dame-kirken i Nice torsdag. Den ene kvinnen skal ha fått halsen skåret over. Angriperen ble skutt og såret av politiet.

Den antatte gjerningsmannen, en-21 åring som kom fra Tunisia for få uker siden, ble skutt og såret av politiet.

Etterforskningskilder opplyser til nyhetsbyrået AFP at mannen er identifisert som Brahim Aouissaoui og ankom den italienske øya Lampedusa i slutten av september. Etter først å ha blitt plassert i koronakarantene fikk han ordre om å forlate italiensk territorium, og reiste da til Frankrike.

Under angrep

Frankrikes president Emmanuel Macron besøkte selv Notre-Dame-kirken i Nice få timer etter angrepet, som han betegnet som et islamistisk terroristangrep.

– Enda en gang har et terrorangrep rammet landet vårt. Tre av våre landsmenn har falt i Nice. Det er helt tydelig at det er Frankrike som er under angrep, sa han.

Macron kondolerte overfor katolikker i Frankrike og resten av verden og oppfordret innstendig folk fra alle religioner til å stå sammen og å ikke «gi etter for splittelsens ånd».

– Frankrike kommer ikke til å gå bort fra sine verdier, sa han.

– Nice har nasjonens støtte

Han viste også til flere pågripelser gjennom dagen, samt et angrep der en vakt ble såret ved et fransk konsulat i Saudi-Arabia.

Macron henvendte seg dessuten direkte til innbyggerne i Nice og trakk fram prøvelsene de har vært utsatt for, også gjennom tidligere terrorangrep.

I 2016 ble 86 mennesker drept og 458 såret i et terrorangrep i Nice der en islamist kjørte en lastebil inn i en folkemengde på byens strandpromenade.

Beskytter skoler og kirker

Torsdagens kirkeangrep har fått Frankrike til å heve beredskapen til høyeste nivå. Fra før er spenningsnivået høyt i kjølvannet av den pågående karikaturstriden, der regjeringen i sterke ordelag har forsvart retten til å trykke karikaturer av den muslimske profeten Muhammed.

Presidenten opplyste under besøket i Nice at landet nå setter inn 4.000 nye soldater for å hindre nye terrorangrep. Fra før deltar 3.000 soldater i antiterrorvirksomhet i Frankrike.

De til sammen 7.000 soldatene skal beskytte skoler og religiøse steder, særlig i forbindelse med allehelgensdag, som i Frankrike feires den 1. november.