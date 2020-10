Sykehuslege advarer: – Vi står overfor en krig

Italia er hardt rammet av den globale coronapandemien. Så langt har over 37.000 mennesker mistet livet som følge av viruset. Etter en brutal vår har landet i høst opplevd en kraftig oppblomstring i antall nye smittetilfeller.

Onsdag kom det frem at landet nok en gang har satt ny smitterekord med over 25.000 nye tilfeller. Den siste uka har det blitt satt nye rekorder nesten hver eneste dag.

Over 16.000 personer er innlagt på sykehus. 1.536 av disse mottar behandling på intensivavdeling. Det er flere enn da landet valgte å stenge ned i mars.

Les også: Tegnell: – Vi begynner å nærme oss et kritisk punkt

– En krig

Flere sykehus melder om et intenst press for å behandle et stadig økende antall pasienter. Til Sky News forteller lege ved Tor Vergata-sykehuset i Roma, Silvana De Florio, om vanskelige dager på jobb.

En sykepleierhar på seg fullt smittevernutstyr når Foto: Tiziana Fabi / AFP

– I begynnelsen sto vi overfor en global nødsituasjon. Nå står vi overfor en krig. Vi er slitne. Vi er få. Noen er syke og det er få ressurser, sier hun TV-kanalen.

Sykehuset er et av de største i den italienske hovedstaden, men frykter å ikke kunne behandle alle om antallet pasienter fortsetter å stige.

For noen dager siden måtte ambulanser vente i ni timer for å legge inn pasienter.

Verst er situasjonen i regionene i Lombardia og Campania med henholdsvis 61.406 og 34.886 smittetilfeller totalt.

Les også: Corona kan gi hjerteskader



Stenger ned

Myndighetene i flere byer har sett seg nødt til å innføre en rekke strenge tiltak for å få kontroll over situasjonen. Utesteder har fått beskjed om å stenge klokka 18, mens kinoer, teatre og treningssenteret må holde dørene stengt.

(Saken fortsetter under bildet)

Det har vært store demonstrasjoner i flere italienske byer etter at myndighetene innførte nye coronainnstramminger. Her fra Napoli i Campania. Foto: Carlo Hermann / AFP

Det har ført til demonstrasjoner og opptøyer. I Milano brukte demonstrantene steiner og brannbomber for å vise sin misnøye med de nye reglene.

EU-kommisjonens Ursula von der Leyen mener Europa står overfor to fiender.

– Vi kjemper mot coronaviruset – selve viruset – og mot coronafatigue. Det vi si at folk blir mer og mer lei av de forebyggende tiltakene, sier hun, ifølge nyhetsbyrået AP.