Frankrike rystet av nytt terrorangrep: Tre drept i kirke, en av dem fikk halsen skåret over

I morgentimene torsdag gikk terroralarmen igjen i Frankrike. Drøyt to uker etter det grufulle drapet på historielærer Samuel Paty på åpen gate, gikk en mann til angrep på sivile i og ved Notre-Dame-kirken, som ligger i hovedgaten Jean Médecin i Nice. Det skjedde like etter klokken 9.

Da politiet gikk til aksjon, lå to døde personer igjen i kirkebygget. En av dem hadde fått halsen skåret over, en skjebne også Paty led for to uker siden. En tredje person klarte å rømme til en bar like ved, men døde av skadene.

I tillegg ble minst seks personer skadd i angrepet. Angrepet fremstår som målrettet, kirken hadde hevet beredskapen på grunn av den generelle terrortrusselen. En av de drepte skal ha vært kirkevergen.

Etterforskes som terror

Vitneskildringene forteller om fæle scener. En kvinne i 40-årene var ett av drapsofrene og ba ifølge TV-kanalen BFM om at de som var til stede, skulle si til barna hennes at hun elsket dem, før hun døde.

En kaféeier i området fortalte på fransk TV at en person kom inn i kafeen og fortalte at noen var blitt halshogget i kirken.

Gjerningsmannen ble pågrepet av politiet på stedet og behandles nå på sykehus for skadene han ble påført før pågripelsen. Mannen skal være tidlig i 20-årene og ble skutt i skulderen da han forsøkte å løpe fra stedet. Mannen ble pågrepet klokken 9.10.

Ifølge politiet er det foreløpig ingenting som tyder på at det var flere involvert i angrepet. Det etterforskes av terror-enheten ved den nasjonale påtalemyndigheten.

En kvinne i sorg utenfor sperringene ved Notre Dame-kirken i Nice etter torsdagens knivangrep. Foto: Valery Hache / AFP

Vil ha tiltak mot islamistisk terror

Ordfører Christian Estrosi kom fort til stedet og sier at Nice nok en gang er åstedet for islamistisk terror. Han opplyste til medier at mannen som flyktet fra kirken skal ha ropt «Allahu akbar» (Gud er den største).

Ordføreren, som er fra høyrepartiet Republikanerne (Les Républicains), krever nå sterkere tiltak mot islamistisk terror etter nok et angrep i byen.

Nice ble i 2016 utsatt for et terrorangrep som tok livet av 86 personer og skadd 458 da en islamist kjørte inn i en folkemengde på byens strandpromenade med en lastebil.

– Vi kan ikke lenger nøye oss med fredslover i møtet med islamistisk fascisme, sier Estrosi.

– Det er islamistisk barbari som nok en gang har utspilt seg her i Nice, slår han fast.

Allerede torsdag formiddag holdt nasjonalforsamlingen i Frankrike ett minutts stillhet for å minnes ofrene. Kirkeklokkene landet rundt skulle ringe klokken 15.

Den franske presidenten Emmanuel Macron deltok torsdag formiddag i et krisemøte der terrorberedskapen ble hevet til høyeste nivå. Trusselnivået var allerede høyt på grunn av den pågående karikaturstriden, der franske myndigheter i sterke ordelag har forsvart retten til å trykke karikaturer av Muhammed.

Macron ankom Nice rundt klokken 14 og ble møtt av ordfører Estrosi på flyplassen.

Møtes med fordømmelse

Angrepet møter fordømmelse fra store deler av verden. Tyrkia kaller det et grusomt angrep og fordømmer det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Flere statsledere har også vært ute og uttrykt sin sympati med Frankrike.

– Jeg er dypt rystet av de grusomme drapene i en kirke i Nice. Mine tanker er med de pårørende til de drepte og skadde. Tyskland har solidaritet med den franske nasjonen i disse vanskelige tidene, uttaler Tysklands statsminister Angela Merkel i en tweet fra den tyske regjeringens pressetalsmann Steffen Seibert.

Italias statsminister Giuseppe Conte fordømmer også angrepet, mens Storbritannias statsminister Boris Johnson sier han er sjokkert over «det barbariske angrepet».

Religiøse ledere ber om respekt

Også det viktige al-Azhar-instituttet i Kairo, sunnislams fremste lærested, fordømmer angrepet.

Det gjør også religiøse ledere i Norge. Men samtidig maner biskop Bernt Eidsvig folk til å være varsomme med å legge skylden for angrepet på muslimer generelt.

– For å kunne leve godt sammen, må vi respektere hverandre, andres liv og tro og vårt demokrati. Det gjelder i Frankrike som i Norge, sier biskopen i en epost til NTB.

Eidsvig sier han oppfordrer alle til å be for ofrene.

– En slik bestialsk handling er vanskelig å forstå for ethvert menneske, og jeg er helt lamslått etter å ha lest det som kommer fram, sier leder i Muslimsk Dialognettverk Senaid Kobilica til Vårt Land.

Politiets sikkerhetstjeneste opplyser til NTB at sikkerhetsnivået i Norge ikke heves som følge av angrepet.