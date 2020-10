Ungdommen mener Suu Kyi blokkerer for politisk fornyelse

Regjeringspartiet NLD vil etter alle solemerker vinne valget i neste uke, fem år etter at de kom til makten i et valgskred. Et stort antall unge meldte seg inn for å støtte demokratiet etter overgangen fra en ren militærjunta.

Mange hadde store ambisjoner om å delta i politikken og forme det nye Myanmar. I dag sier kritikerne at toppene i NLD utgjør en lukket klubb som er stengt for enhver som ikke kan skilte med å ha vært fengslet for kamp mot det gamle militærregimet.

Blokkert

En yngre generasjon politisk interessert ungdom blir effektivt holdt utenfor.

– Vi trodde med stolthet at vi skulle bli landets framtidige politiske ledere, men dessverre har utviklingen gått feil vei, sier 37-åringen Aung Hlaing Win. Han er folkevalgt for NLD og tidligere leder av ungdomspartiet.

Gjennomsnittsalderen er 70 år for de 12 lederne som utgjør partiets øverste organ, inkludert Suu Kyi. Alle satt i fengsel eller husarrest på 1980-tallet og senere for sin motstand mot militærstyret.

Yngre medlemmer av partiet ble plassert i underordnede stillinger og gikk toppene til hånde. De måtte be om tillatelse til å uttale seg som politikere og legge fram sine skriftlige innlegg for gjennomlesning. Det var ren sensur, sier Aung Hlaing Win.

Ved det gamle

– Det viste seg å være et undertrykkende system, ikke særlig forskjellig fra det vi hadde under de militære. Bare fordi de satt fengslet eller innestengt betydde jo ikke at de visste hvordan landet skulle styres, sier han.

Den 28 år gamle aktivisten Thinzar Shunlei Li sier at de politiske partiene fortsatt spør sine medlemmer om hvilken rolle de spilte under protestene i 1988, selv om flertallet av befolkningen i Myanmar er født på 1980-tallet eller senere,

– Dette er ikke den rette måten å vurdere en person på. Våre saker, våre bekymringer og våre kamper er forskjellige fra den eldre generasjonens, sier hun.

Suu Kyi sto fram

Regjeringspartiet NLD vokste ut av opprøret i 1988 og demokratibevegelsen som kjempet mot juntaen. Dette var tiden da Aung San Suu Kyi sto fram i det politiske rampelyset.

Hun ble nasjonal helt og satt 15 år i husarrest, en av de rundt 10.000 opposisjonelle som ble fengslet for sitt politiske arbeid.

Kritikere sier i dag at innesperring er blitt et uskrevet krav for å stige i gradene i partiet hun står i spissen for, som landets fremste sivile leder.

Over 120 politiske lederskikkelser, både i regjering og i nasjonalforsamlingen, har på et eller annet tidspunkt vært i fengsel for sine meningers skyld. Det samme gjelder mange av de kandidatene som nå står på valg.

Og det er en politisk praksis som partiet ikke gjør noe for å skjule.

– Når vi vurderer å gi ansvar til noen, foretrekker vi våre gamle kamerater, sier NLDs talsmann Myo Nyunt. Han er selv del av det legendariske 1988-opprøret, som, ble slått ned av de militære.