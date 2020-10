Veiskille for klimakampen i USA

Klima- og miljøpolitikken er et av områdene der Biden og Trump nærmest framstår som stikk motsatte alternativer.

Som president har Trump trukket USA fra Parisavtalen, forsøkt å fjerne om lag hundre amerikanske miljøreguleringer og sådd tvil rundt klimaforskningen. Han vil fortsatt satse på kull og olje.

Biden lover på sin side å vende tilbake til Parisavtalen og satse massivt på grønn teknologi for å gjenreise økonomien etter koronakrisen.

– De to kandidatene har enormt ulike syn på klimapolitikken, fastslår Guri Bang, som forsker på amerikansk klimapolitikk ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi).

Klodens framtid

Muligheten for at Trump kan bli gjenvalgt, har fått noen klimaforskere til å rykke ut med dramatiske advarsler.

– Jeg kaller dette valget være eller ikke være når det gjelder klimaet, sier amerikanske Michael Mann til nyhetsbyrået AFP.

Mann er en av verdens mest kjente klimaforskere og en frittalende samfunnsdebattant. Han gikk enda lenger i et intervju med The Guardian tidligere denne måneden, da kan beskrev gjenvalg av Trump som «game over» for klimaet.

– Framtiden til denne planeten ligger nå i hendene på amerikanske borgere, sa Mann, som er professor ved Pennsylvania State University.

– Ikke totalt dominerende

En av hovedgrunnene til Manns bekymring er effekten USAs president har på klimapolitikken til andre land rundt om i verden.

Når Trump blåser i USAs klimaforpliktelser, frykter Mann at andre land vil gjøre det samme. Dermed blir det umulig å kutte klimautslippene fort nok til å begrense den globale oppvarmingen i tråd med FNs klimamål.

Men andre analytikere tror USAs innflytelse er mindre enn Mann ser for seg.

– USA er kanskje det viktigste enkeltlandet, men ikke lenger totalt dominerende. Det er ikke slik at alt havarerer uten amerikanerne, sier forskningsleder Steffen Kallbekken ved Cicero senter for klimaforskning.

Han mener det blir for sterkt å snakke om «game over» hvis Trump blir gjenvalgt. Både EU og Kina har satt nye og strengere klimamål mens Trump har vært president, påpeker Kallbekken overfor NTB. Kinas nye mål om såkalt netto nullutslipp ble presentert for litt over en måned siden.

Testet av Trump

En annen som har troen på det internasjonale klimasamarbeidet, er Mohamed Adow, som leder tankesmia Power Shift Africa.

Han mener Trump selv har bidratt til å demonstrere dette etter at han trakk USA fra den internasjonale klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

– Trump har vært den ultimate testen. Til tross for hans frontalangrep har ingen andre gjentatt hans dumskap og trukket seg fra avtalen, sier Adow til AFP.

Beslutningen om å trekke USA fra Parisavtalen ble tatt bare noen måneder etter at Trump ble innsatt som president.

Allerede før dette hadde han sendt ut en presidentordre om å oppheve en rekke amerikanske miljøreguleringer innført av forgjengeren Barack Obama. Begrunnelsen var at han ville styrke oljenæringen, kullindustrien og andre deler av USAs næringsliv.

– Har gått veldig fort

Så langt er om lag hundre miljøreguleringer, forskrifter og direktiver blitt fjernet eller forsøkt fjernet av Trump og hans regjering.

– Det har gått veldig fort. De har gått veldig langt i retning av å fjerne så mange miljøreguleringer som mulig, sier forsker Guri Bang til NTB.

Blant de viktigste er begrensninger på utslipp fra biler, regler for utslipp av den kraftige klimagassen metan og Obamas plan for kutt i CO2-utslipp fra kullkraftverk. I tillegg forsøker Trump å frata California retten til å ha egne regler for bilutslipp

Bang mener Trump-regjeringen har jobbet målrettet og effektivt for å fjerne reguleringene. Innsatsen skjøt fart etter at den tidligere kull-lobbyisten Andrew Wheeler ble innsatt som sjef for miljødirektoratet EPA.

Litt lavere utslipp

Likevel er Trump-regjeringen blitt forsinket på veien. Miljøaktivister har gjentatte ganger saksøkt regjeringen for å redde miljøreguleringene, og mange av sakene befinner seg fortsatt i rettsvesenet.

– Hvis Biden blir ny president, blir mange av rettsprosessene droppet, sier Bang. Trumps opphevinger vil bli annullert av nye presidentordrer fra Biden.

Også USAs rolle i den internasjonale klimapolitikken kan raskt bli endret hvis Biden vinner valget.

Beslutningen om å trekke USA fra Parisavtalen trer først i kraft dagen etter presidentvalget – og den kan trolig reverseres i løpet av noen måneder.

Tross Trumps motstand mot klimatiltak har USAs CO2-utslipp gått litt ned de siste årene. Selv om presidenten har forsøkt å redde kullindustrien, er kullet blitt utkonkurrert av gass og fornybar energi.

På grunn av koronakrisen kan utslippsfallet bli stort i 2020. Derfor er det fortsatt mulig at USA kan nå klimamålene som ble fastsatt av Barack Obama før forhandlingene om Parisavtalen.