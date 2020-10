Britisk topprådgiver: Antall koronainnleggelser kan tredobles i løpet av måneden

Walport, som var den britiske regjeringens fremste vitenskapsrådgiver mellom 2013 og 2017, sier det bare er å følge med på hva som skjer på den andre siden av Den engelske kanalen for å se hva som er på vei.

Tiltakene i Storbritannia i dag ligner på dem som er innført i Frankrike og Spania, der myndighetene sliter med å få bukt med smitten og det daglige antallet nye tilfeller er svært høyt.

– Med våre nåværende tiltak er det lite som tilsier at det er like mye sosial distansering som det var da vi først stengte ned, og derfor vet vi at risikoen er betydelig for at antall smittetilfeller vil fortsette å stige, sa Walport til BBC onsdag.

Det er «ikke urealistisk» at 25.000 mennesker kan være innlagt på sykehus med covid-19 når kalenderen viser desember, opp fra 9.000 i dag, la han til.

Britiske helsemyndigheter registrerte 24.701 nye koronatilfeller og 310 dødsfall onsdag.