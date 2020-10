Høyesterett tillater utvidet opptelling av poststemmer i vippestater

I North Carolina blir perioden på ni dager etter valgdagen 3. november, etter at høyesterettsdommerne lot være å overstyre en avgjørelse fra delstatens valgkommisjon, som utvidet perioden for mottak og opptelling fra tre til ni dager.

Under kjennelsen fra høyesterett vil dermed stemmesedler med poststempel fra valgdagen eller før, bli mottatt innen klokka 17 12. november for å bli opptalt. Høyesterett begrunner avgjørelsen med mulige forsinkelser hos det amerikanske postvesenet.

Tre konservative høyesterettsdommere, Samuel Alito, Neil Gorsuch og Clarence Thomas, var mot avgjørelsen. Nyutnevnte Amy Coney Barrett deltok ikke i behandlingen av saken.

North Carolina er en av flere potensielt viktige vippestater i presidentvalget. På nettsiden FiveThirtyEights sammenstilling av meningsmålinger for delstaten har utfordrer Joe Biden et forsprang på 2,1 prosentpoeng på president Donald Trump.

Republikanerne fikk heller ikke medhold for Pennsylvania, der Bidens forsprang er 5,2 prosentpoeng. Partiet protesterte mot at valgmyndighetene utvidet vinduet for å motta poststemmer til 6. november, tre dager etter valget.