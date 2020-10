Flere millioner forhåndsstemmer er fortsatt ikke returnert

For selv om minst 35 millioner utfylte stemmesedler er sendt tilbake, gjensto 1,9 millioner i den viktige vippestaten Florida onsdag. I Nevada var tallet 962.000, i Michigan 850.000 og 1 million i Pennsylvania.

Ifølge US Election Project er det onsdag kveld 42,3 millioner poststemmer som ikke er returnert.

Mer enn 75 millioner amerikanere har foreløpig forhåndsstemt via post eller i valglokalene, langt over det totale antallet forhåndsstemmer i 2016.

I de fleste delstatene er leveringsfristen valgdagen, men flere advarer om at tiden er i ferd med å løpe ut om man skal være sikker på at stemmeseddelen kommer fram i tide, noe postvesenets statistikk for leveringstid ser ut til å underbygge.