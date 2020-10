Republikanerne hardt ut mot Twitter under høring i Senatet

Sammen med Facebook-sjef Mark Zuckerberg og Google-sjef Sundar Pichai var Dorsey innkalt til høring, opprinnelig for å svare på spørsmål knyttet til en lov som i realiteten fratar dem for ansvar for hva brukerne deler på deres plattformer.

Med det amerikanske valget bare én uke unna, anklages teknologigigantene blant annet for spre falske nyheter og propaganda fra anonyme aktører.

Når de merker eller fjerner innhold, utsettes de også anklager om politisk motivert sensur, blant annet fra president Donald Trump og Republikanere som anklager dem for å være venstrevridde.

Demokratene krever på sin side at de gjør mer for å hindre spredning av desinformasjon og ville konspirasjonsteorier.

Mektige dommere

– Min bekymring er at disse plattformene har blitt mektige dommere over hva som er sant og hvilket innhold brukerne skal få tilgang til, sa lederen i Senatets næringskomité, republikaneren Roger Wicker, under onsdagens videooverførte høring.

Ifølge Wicker foreligger det «dusinvis av eksempler på at konservativt innhold blir sensurert», og han krevde svar på hvilke kriterier som ligger til grunn for merking eller fjerning av innhold.

– Plattformene deres gir utenlandske diktatorer anledning til å spre propaganda uten restriksjoner, mens dere rutinemessig legger begrensninger på USAs president, sa Wicker.

Rasende Cruz

Republikaneren Ted Cruz hisset seg skikkelig opp under høringen og kom med flere høylytte utfall mot Twitter-sjefen.

– Hvem i helvete var det som valgte deg herr Dorsey og som ga deg fullmakt til å avgjøre hva mediene har lov til å rapportere og det amerikanske folket har rett til å høre, ropte Cruz under et av utfallene.

Han viste blant annet til Twitters beslutning om begrense tilgangen til en omstridt artikkel i avisen New York Post, der sønnen til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden anklages for korrupsjon. Det er knyttet sterk tvil til innholdet i artikkelen, som blant annet Wall Street Journal valgte å ikke slå opp.

Dorsey sa at det var feil å blokkere lenken til avisartikkelen og at beslutningen derfor ble omgjort.

– Vi innser at vi må jobbe mer for å vinne tillit, sa han.

Google-kritikk

Cruz kom også med krass kritikk av Google under høringen og anklaget søkemotorselskapet for «å manipulere søkeresultater for å påvirke og endre valgutfall».

Trump kastet seg også inn i onsdagens debatt med en Twitter-melding der han anklaget nettopp Twitter for dekke over det han omtaler som Joe Bidens korrupsjon.

– Dette er den største og mest troverdige historien av alle i verden, hevdet Trump.