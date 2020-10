Nok en smitterekord i Italia

Nesten 1.000 personer er innlagt på sykehus med covid-19, 125 av dem på intensivavdeling.

Onsdag orienterte innenriksminister Luciana Lamorgese senatet om demonstrasjonene som har funnet sted etter at landet innførte nye smittevernregler. Selv om restaurant- og taxibransjens protester på dagtid har vært fredelige, beskylder hun mer ekstreme grupper for å ha brukt krisen som en unnskyldning for vold, vandalisme og plyndring.

Italia har registrert nesten 590.000 tilfeller og 38.000 dødsfall.