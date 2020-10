Forskere gjorde gigantoppdagelse: – Høyere enn Empire State Building

Det var under et oppdrag at en amerikansk forskergruppe kom over et 500 meter høyt korallrev. De gjennomførte en 3D-scanning av området da de snublet over giganten, skriver BBC.

Revet på blaba meter er høyer enn ikoniske Empire State Building som ruver over New York med sine 381 meter. Foto: Evan Agostini / AP/NTB

Gruppen består av forskere fra Schmidt Ocean Institute (SOI), og har som oppdrag å forske i området rundt verdens største korallrev, Great Barrier Reef.

– Det at et så stort korallrev har eksistert i dette området uten at vi har oppdaget det, sier litt om mysteriene som finnes i våre hav, sier SOI-direktør Jyotika Virmani til BBC.

Great Barrier Reef er verdens største korallrev og huser over 1500 forskjellige arter. Det 2300 kilometer lange revet har vært en del av UNESCOs Verdens kultur- og naturarvsteder siden 1981. Det er ofte besøkt av både forskere og dykkere. Likevel har tårnet som nå er blitt oppdaget aldri før vært registrert.

Det nyoppdagede revet er det første av sitt slag som er funnet siden 1800-tallet, sier forskerne. Det er i godt selskap med andre lignende rev, slik som Raine Island, som er et viktig fødested for grønn havskilpadde.

Revet er ikke å betegne som en del av Great Barrier Reef, og skal være formet som et knivblad.

– Oppdagelsen har enorm vitenskapelig betydning, sier SOIs medgrunnlegger Wendy Schmidt.