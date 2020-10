Etterforskningen av Depardieu gjenåpnes

Ifølge kvinnen, som er i 20-årene, overfalt og voldtok Depardieu henne to ganger i august 2018. Dette skal ha skjedd hjemme hos ham, der kvinnen var for å prøvespille for en filmrolle.

Saken mot 71 år gamle Depardieu ble henlagt som følge av bevismangel i juni 2019, men kvinnen har siden gått til sivilt søksmål og en dommer har nå gjenåpnet etterforskningen.