Coronabølgen fører til at oljeprisen faller rundt 5 prosent

I London ble nordsjøolje av Brent-kvalitet for levering i desember solgt for 39,42 dollar, en nedgang på 4,6 prosent. West Texas Intermediate ble solgt i New York for 37,44 dollar midt på dagen, en nedgang på 5,4 prosent.

– Bølge nummer to er over oss, og kanskje kommer det enda en. Det er sterke restriksjoner på folks reiser, og mange bedrifter stenger. Dette får en umiddelbar virkning på etterspørselen, sier sjefen i Alfa Energy, John Hall.

Han legger til at det også er større lagre i USA enn ventet etter den siste tidens uvær. Det ser heller ikke ut til at industrisektoren på kort sikt plutselig vil ta seg opp.

Det er foreløpig uklart om fallet har noe med neste ukes presidentvalg å gjøre. Flere eksperter sier at markedet er avventede. Normale tilstander blir det først når coronapandemien er brakt under kontroll.