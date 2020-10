Demokratene håper på flertall i Senatet

Uten flertall i begge kamre i Kongressen blir det mye verre for en eventuell president Joe Biden å få gjennom sin politikk.

Alle lover må vedtas både i Representantenes hus og i Senatet, og regjeringsmedlemmer og alle føderale dommere, inkludert høyesterettsdommere, må godkjennes av Senatet.

Barack Obama var relativt handlingslammet de siste to årene han styrte med begge kamre mot seg, og lite lovgivning er gjort i Donald Trumps siste to år etter at Republikanerne tapte flertallet i Representantenes hus.

Vinne fem og tape én

Slik meningsmålingene er en uke før valget, ligger Demokratene an til å vinne minst fem nye senatorer og tape én – en nettotilvekst på fire, noe som gir et flertall på 51 mot 49.

Blir Biden president, holder det med 50, siden visepresidentens stemme avgjør ved stemmelikhet. Senatet har nå 53 republikanere og 47 demokrater, inkludert to uavhengige.

Hver delstat har to senatorer som velges for seks år, slik at en tredel er på valg annethvert år. I år er det 35 valg på grunn av to spesialvalg.

Ingen tror Demokratene taper flertallet i Representantenes hus. De gjorde nærmest rent bord i 2018 da kvinner i forstedene, som var grundig lei av Trump, forlot Republikanerne i store skarer.

Med 40 nye medlemmer erobret Demokratene et klart flertall i Huset som har 435 medlemmer, og spådommene i år er at de får mellom null og 10–15 til.

Tidligere astronaut

De to statene der demokrater ligger best an i senatsvalget, er Colorado og Arizona.

I hittil republikanske Arizona har Mark Kelly hatt stabil ledelse i mange måneder i kampen om det gamle mandatet til John McCain, som Martha McSally ble utpekt til å fylle da han døde.

Kelly er tidligere astronaut og gift med Gabby Giffords, kongresskvinnen som ble skutt i hodet og alvorlig såret på et valgmøte i 2011.

RealClearPolitics tror Demokratene også vinner i Maine, Iowa og North Carolina, men at de taper mandatet i sørstaten Alabama som Doug Jones vant for to år siden mot en republikaner som var anklaget for nærkontakt med unge jenter.

Sitt livs kamp

I Maine kjemper Susan Collins sitt livs kamp for å berge plassen i Senatet hun har hatt i 24 år.

Hun er en moderat kraft i et stadig mer konservativt republikansk parti. Men stemmen hennes for Brett Kavanaugh til høyesterett og mot riksrettsdom mot Trump satte sinnene i kok hos kvinner både i hjemstaten og over hele USA.

Pengebidragene har rent inn i stri strøm til valgkampkassa til utfordreren, demokraten Sara Gideon, som leder klart på meningsmålingene.

Sidesprang

I North Carolina har senator Thom Tillis lenge ligget dårlig an mot demokraten Cal Cunningham, en godt likt tidligere offiser i hæren.

Familiemannen Cunningham kom i hardt vær da det nylig ble avslørt at han i sommer hadde et sidesprang med en rådgiver. Men det er et åpent spørsmål om det er så viktig for velgerne lenger nå som de har en president med mange svin på skogen. Han leder iallfall fortsatt på målingene.

I tillegg har demokratiske kandidater mulighet i flere andre stater, blant dem Montana, Georgia og South Carolina, og i tilfelle et valgskred, Alaska og Texas.

Motsatt, om det går bra for Republikanerne, er demokratiske senatorer i Minnesota og Michigan i faresonen. I Michigan stiller Republikanerne med en karismatisk svart forretningsmann, John James, mot trauste Gary Peters.

To valg i Georgia

Den gamle sørstaten Georgia er spesiell siden det er to valg i år, et av dem for en regulær periode for republikaneren Kelly Loeffler, som ble utnevnt i vår da forgjengeren trakk seg.

Her er det flere kandidater fra begge partiene på valgseddelen. Vinneren må få 50 prosent, ellers blir det en andre omgang mellom de to fremste senere.

Både i spesialvalget og i det andre valget, der Jon Ossoff utfordrer senator David Perdue, er det svært jevnt.

Trygler om penger og stemmer

I South Carolina ligger veteranen og Trump-allierte Lindsey Graham, leder for Senatets justiskomité, uventet dårlig an.

Han har fått hard og overraskende konkurranse fra en populær svart kandidat, demokraten Jaime Harrison, som har samlet inn rekordbeløp til valgkampen. Graham har de siste ukene måttet gå ut og trygle velgerne om både penger og stemmer.

Demokratenes aller største drøm er å slå ut flertallslederen i Senatet, Mitch McConnell, i Kentucky.

De har en kandidat de håper vil appellere til velgerne i den svært konservative staten, tidligere jagerflypilot Amy McGrath. Men hun ligger nok likevel for langt bak til å klare å vinne selv med et valgskred.