Økt smittespredning gir Trump problemer

Både i Wisconsin og Iowa øker tallet på smittede kraftig, og også i Michigan, Minnesota og Ohio er viruset på frammarsj. Det er dårlig nytt for Trump, som har fått kraftig kritikk for sin håndtering av pandemien.

– President Trump ser fortsatt ikke ut til å ta pandemien på alvor, Jeg skulle ønske at han gjorde det, sier historieprofessoren Gabe Loiacono, som for første gang på over 20 år kommer til å stemme på Demokratenes presidentkandidat.

Smitte i Wisconsin

I Loiaconos hjemstat Wisconsin, der det ble avgitt rundt 3 millioner stemmer under valget i 2016, vant Trump med i underkant av 23.000 stemmer.

Nå ligger Trump drøyt 5 prosentpoeng bak Biden i delstaten, noe som ifølge meningsmålingene i stor grad kan tilskrives hans håndtering av koronapandemien.

Over 206.000 har til nå fått påvist viruset i Wisconsin, som den siste uka har hatt den tredje høyeste økningen i antall nye smittetilfeller i USA, viser tall fra The Centers for Disease Control and Prevention.

Jevnt løp i Iowa

Også i Iowa, der Trump vant med 9,4 prosentpoeng over Hillary Clinton for fire år siden, har smitten skutt fart. Det samme har oppslutningen om Demokratene, og ifølge målingene er det nå praktisk talt dødt løp mellom Trump og Joe Biden.

Målinger viser også at det er flere som er misfornøyde enn fornøyde med Trumps håndtering av pandemien i delstaten. Det kan få konsekvenser for valgutfallet.

Økt frykt for coronasmitte kan også bidra til lavt oppmøte på valgdagen, noe som vil ramme Trump hardere enn Biden. Langt flere demokrater forhåndsstemmer, mens Republikanerne ventes å mobilisere flest på selve valgdagen.

Avdramatiserer

Trump forsøker etter beste evne å avdramatisere pandemien og hevdet under den siste TV-debatten med Biden at det verste nå er over og at viruset vil forsvinne.

Han har langet ut mot USAs fremste smittevernekspert Anthony Fauci, som er langt mindre optimistisk og som har advart mot å lempe på smitteverntiltakene.

USA troner på verdenstoppen med over 9 millioner koronasmittede og 232.000 koronarelaterte dødsfall. Det tilsvarer 70 dødsfall per 100.000 innbyggere, nesten seks ganger så mange som i Tyskland og 14 ganger så mange som i Norge.

– Fake news

At Trump og en rekke av hans nærmeste medarbeidere ble smittet, bidro heller ikke til å knappe inn på Bidens forsprang på meningsmålingene.

Trump anklager mediene for å overdrive pandemien i et forsøk på å frata ham seieren 3. november.

– Alt de falske nyhetsmediene vil snakke om er covid, covid, covid, tvitret han tirsdag.

– 4. november kommer dere ikke til å høre så mye mer om det. Vi har nådd toppen nå, fortsatte han.