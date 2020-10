Studie: Ubevæpnede svarte amerikanere er svært overrepresentert i politiskytinger

Det kommer fram i en studie offentliggjort i Journal of Epidemiology and Community Health onsdag, om det forskerne beskriver som en «krise for folkehelsa».

Funnene legges fram mens landet fortsatt preges av omfattende demonstrasjoner mot rasisme og politivold, som startet etter drapet på George Floyd i mai.

Forskere fra tre universiteter har gjennomgått statistikk om personer som er blitt skutt og drept av politiet mellom 2015 og 2020. Statistikken kommer fra nyhetsartikler og organisasjoner og er utarbeidet av Washington Post.

I løpet av de fem årene har 5.367 personer dødd etter å ha blitt skutt av politibetjenter. I de 4.653 dødsfallene der informasjonsgrunnlaget var godt nok, fant forskerne at 51 prosent av de døde var hvite, 27 prosent svarte og at 19 prosent hadde latinamerikansk bakgrunn, mens urfolksgrupper og folk med asiatisk opphav sto for 2 prosent hver.

Målt opp mot de forskjellige gruppenes andel av befolkningen ble folk med urfolksopphav skutt og drept tre ganger så ofte som hvite. For svarte var tallet 2,5 ganger.

I 16 prosent av skyteepisodene med dødelig utfall var ofrene ubevæpnede. Blant disse ble svarte mennesker skutt og drept 3,18 ganger så ofte som hvite.

Forskerne erkjenner at studien har enkelte svakheter, spesielt at statistikken baserer seg på nyhetsartikler og at man derfor kan ha gått glipp av mange hendelser. Episoder der personer har mistet livet i politiets varetekt, men uten at skudd er blitt løsnet, er heller ikke medregnet. Det gjelder for eksempel i drapet på George Floyd.