Republikanerne får begrense antall mottakskasser for forhåndsstemmer i Texas

President Donald Trump har gjentatte ganger hevdet at poststemming fører til valgfusk.

Likevel hadde nesten 8 millioner avgitt forhåndsstemme i Texas tirsdag. Det tilsvarer nesten 90 prosent av det totale antallet stemmer i delstaten i 2016 og er en større prosentandel enn noen annen delstat i landet.

Det har skjedd tross de svært strenge reglene for forhåndsstemming i Texas. For å stemme via post må man for eksempel være eldre enn 65 år gammel, syk eller funksjonshemmet, ifølge nyhetsbyrået.

Motstandere av Abbotts ordre om å begrense antall mottakslokaler har argumentert for at den medførte vanskeligheter for eldre, funksjonshemmede og folk som bor i storbyene.

Republikanerne har vunnet Texas i alle presidentvalg siden 1976, men ifølge meningsmålinger kan delstaten være mulig å vinne for Joe Biden.