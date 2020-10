Algeries president innlagt på sykehus

I en uttalelse fra presidentskapet heter det at tilstanden hans er stabil og at det ikke er grunn til bekymring.

Tebboune, som ble valgt til president i desember, kunngjorde lørdag at han satte seg selv i karantene etter at flere av rådgiverne hans hadde testet positivt for covid-19.

Algerie skal 1. november avholde folkeavstemning om grunnlovsreformer foreslått av Tebboune.