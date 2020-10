Biden på velgerjakt i Georgia

Biden holdt tale i Warm Springs, byen der Franklin D. Roosevelt hadde sitt personlige landsted Little White House. Budskapet var at USA må samle seg for å konfrontere de store utfordringene landet står overfor.

Biden spurte i talen om USAs hjerte hadde «blitt til stein».

– Jeg tror ikke det. Jeg nekter å tro det, var presidentkandidatens eget svar.

Tirsdag skal Biden også delta på et drive-in-arrangement i Atlanta.