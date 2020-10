Tyskere forbereder seg på strengere coronatiltak

– Vi vet nå hvordan vi kan beskytte oss selv og kan gå videre med mer målrettede tiltak, sa statsminister Angela Merkel tirsdag.

Onsdag møter hun regjeringssjefene i Tysklands 16 delstater og det ventes at hun vil legge press på dem for å få dem til å innføre strengere smitteverntiltak.

Det er delstatsmyndighetene i Tyskland som har det overordnede ansvaret for bekjempelse av pandemien.

Ifølge avisa Bild kan det bli snakk om stenging av utesteder og forbud mot arrangementer, men skolene vil trolig inntil videre bli holdt åpne.

Forventer

Tyskere flest, 63 prosent, sier nå at de forventer mer drastiske tiltak, viser en meningsmåling YouGov har utført for nyhetsbyrået DPA.

Karl Lauterbach, som er medlem av sosialdemokratiske SPD og regnes som en av Tysklands fremste pandemi-eksperter, mener at også treningssentre og kulturinstitusjoner bør stenges i to uker, og at alle som kan også bør jobbe hjemmefra. SPD sitter i regjeringskoalisjon med Merkels CDU.

Dersom Tyskland innfører slike tiltak, vil landet nesten være tilbake på samme nivå som i mars. Siden mai er tiltakene gradvis lettet på, men smitten har nå skutt ny fart.

Mange smittet

Tirsdag ble det meldt om 11.409 nye smittetilfeller, langt flere enn for bare en uke siden.

Over 456.000 har nå testet positivt for viruset i Tyskland, der det er registrert drøyt 10.200 coronarelaterte dødsfall. Det tilsvarer drøyt tolv dødsfall per 100.000 innbyggere, mens det i Norge er registrert fem dødsfall per 100.000 innbyggere. .

– Det trengs nå raske og besluttsomme tiltak for å stanse denne bølgen av smitte, sier Tysklands finansminister Olaf Scholz.