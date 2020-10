Artister raser mot Trumps musikkbruk

Alt fra Leonard Cohen's «Hallelujah» til Rolling Stones' «You Can't Always Get What You Want» har dundret fra høyttalerne når Trump har entret scenen, til sterke protester både fra nålevende artister og avdøde artisters etterlatte.

Neil Young, John Fogerty og Phil Collins er blant dem som har protestert, og det samme har arvingene etter artister som Cohen, Prince og Tom Petty.

Få artister ønsker å bli assosiert med Republikanerne, noe som har vært et gjennomgangstema helt siden 1984 da Bruce Springsteen nektet Ronald Reagan å spille «Born in the U.S.A.» fra scenen.

Temaet har imidlertid aldri vært så betent som nå, takket være Donald Trump, mener Gil Kaufman i musikktidsskriftet Billboard.

– Dette valget er så viktig for mange velgere, og det er det for musikere også, sier han.

Saksøkt

Neil Young er blant dem som har gått aller hardest ut og har saksøkt Trump-kampanjen for gjentatt bruk av sin musikk.

– Forestill deg hvordan det føles å høre «Rockin’ in the Free World» etter at denne presidenten har snakket, som om det er hans tema-låt. Det var ikke til den slags bruk jeg laget den, skrev Young på nettsiden sin i juli.

Følelsen av å være vervet til Trump-kampanjen, har gjort artister som ham rasende.

– Musikken deres er også identiteten deres. Det er viktig for dem at det ikke virker som om de støtter Trump, sier Kaufman.

«Fortunate Son»

Noen artister er overrasket over at Trump spiller låter med tekst stikk i strid med det som er presidentens politiske budskap.

Trumps bruk av Creedence Clearwater Revivals hit fra 1969, «Fortunate Son», som fordømmer privilegerte barn fra rike familier som unnlot å tjenestegjøre under Vietnam-krigen, virker på mange som en beskrivelse av Trump selv.

– Det forvirrer meg at presidenten har valgt å bruke mine låter under politiske møter, når det faktisk virker som om han er en av disse heldige sønnene selv, konstaterte låtskriveren John Fogerty i september.

Da Trump fortsatte å bruke låten, gikk Fogertys undring over til sinne.

– Han bruker mine ord og min stemme til å fremme et budskap som jeg ikke stiller meg bak, tvitret Fogerty i midten av oktober, der han også truet med å ta saken til retten dersom Trump og Republikanerne fortsatte å bruke låten under valgmøter.

Lisensrettigheter

At Phil Collins-låten «In The Air Tonight» ble spilt fra scenen under Trumps valgmøte i Iowa 14. oktober, en drøy uke etter at presidenten selv testet positivt for koronaviruset, og etter at eksperter hadde advart mot store folkemøter, ble kommentert av flere.

Collins' advokater vil nekte Trump all videre bruk av låten, men det kan være vanskelig å vinne fram med slike krav.

Politikernes valgkamporganisasjon kan kjøpe omfattende lisensrettigheter fra musikernes organisasjoner, som BMI og ASCAP, noe som i praksis gir dem anledning til å bruke millioner av låter.

Truer med søksmål

Artister kan imidlertid kreve å bli unntatt fra lisenser, noe Rolling Stones har gjort. Bandet truer nå Trump-kampanjen med søksmål dersom de spiller «You Can't Always Get What You Want» fra scenen flere ganger.

Tom Pettys enke og døtre truer også med søksmål dersom ikke Trump slutter å spille «I Won't Back Down» i valgkampen, og Leonard Cohens etterlatte ble rasende da «Hallelujah» runget fra høyttalerne under Republikanernes landsmøte.

– Dersom de hadde bedt om å få bruke låten «You Want it Darker», så hadde vi kanskje vurdert å tillate det, het det i en syrlig kommentar fra Cohen-familiens advokater.

Trolig i et forsøk på å unngå protester og dårlig PR på tampen av valgkampen, har Trump nå begynt å spille Village People-låten «Y.M.C.A.» fra scenen. Gruppas leder og låtskriver Victor Willis har ikke protestert, men sier at han ikke føler at han støtter Trump selv om låten spilles.