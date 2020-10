WHO-sjefen: – Vi må ikke gi opp

– Vi må ikke gi opp, sa Ghebreyesus mandag.

Han erkjente at et vist nivå av det han kaller «pandemi-tretthet» har slått inn, men slo fast at vi ikke kan gi opp.

– Når ledere handler raskt, kan viruset slås ned, sa han.

Kommentarene kommer etter at president Donald Trumps stabssjef Mark Meadows søndag sa at «vi kommer ikke til å kunne kontrollere pandemien». Ifølge ham kan det kun skje gjennom vaksiner, medisiner og andre metoder.