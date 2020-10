Trump nekter for å ha gitt opp coronakampen

– Det har jeg ikke, sier Trump, samtidig som han understreket at han mener at landet er over den verste kneika.

USA har minst 225.000 coronadødsfall.

Bidens anklage ble utløst av en uttalelse fra Trumps stabssjef Mark Meadows, som søndag erkjente at «vi kommer ikke til å kunne kontrollere pandemien». Ifølge ham kan det kun skje gjennom vaksiner, medisiner og andre metoder.

– Det var en ærlig erkjennelse av hva president Trumps strategi åpenbart har vært siden krisen brøt ut: Å veive med det hvite flagget og håpe at viruset blir borte om man bare ignorerer det, sa Biden.

Også Meadows har svart på kritikken fra Biden.

– Den eneste personen som veiver med det hvite flagget er Joe Biden, sier han mandag.

Uttalelsene kommer en drøy uke før valgdagen. Trump ligger langt etter Biden på meningsmålingene, både nasjonalt og i vippestatene. Gjentatte forsøk på å spille ned omfanget av krisen har stått i kontrast til de jevne dryppene av dårlige nyheter om smittespredningen.