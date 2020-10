Smittede leger blir bedt om å komme på jobb

En fjerdedel av helsepersonellet spredt på flere sykehus i den belgiske byen Liège testet nylig positivt på coronaviruset. Samtlige av sykehusene ba likevel sine ansatte om å komme på jobb, hvis de ikke hadde symptomer.

Ifølge sjefen for den belgiske foreningen for helsearbeidere Philippe Devos er de kneblet på hender og føtter.

– Det var et valg vi måtte ta for å unngå at sykehusene skulle kollapse, sier Devos til BBC.

En tredjedel av alle innbyggerne som er blitt testet i den belgiske byen har fått påvist smitte. Sykehusene jobber på spreng med å flytter pasienter til andre byer, og kansellerer operasjoner som ikke er livsnødvendige.

Ifølge helseminister Frank Vandenbroucke har myndighetene mistet kontrollen over smitten i byen. I håp om å bremse smitten har myndighetene nå innført flere tiltak. Butikker stenger blant annet klokken 20, og masker er påbudt på offentlige steder.