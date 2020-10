Nedgang på Wall Street

Også den teknologitunge Nasdaq-indeksen og den bredere S&P 500-indeksen er ned fra start mandag, med henholdsvis rundt -1,6 og -2 prosent. For sistnevnte ligger det an til den verste dagen på over en måned.

Fallet på Wall Street kommer etter at også de store asiatiske og europeiske børsene faller mandag.

Stadige smitteøkning i USA og Europa gir bekymringer for en allerede svekket økonomi. Samtidig svinner håpet om at politikerne i Washington skal få på plass snarlig økonomiske støttepakker.