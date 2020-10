Frankrike i hardt vær i den muslimske verden

– Frankrike vil ikke oppgi sine karikaturer, sa president Emmanuel Macron i etterkant av drapet på den franske læreren Samuel Paty 16. oktober.

Drapet kobles til at Paty hadde vist fram Mohammed-karikaturene i undervisning.

Islamkritikk

– Han ble drept fordi islamister ønsker å ta fra oss framtiden vår, sa Macron på en minnestund for Paty.

Fredag ble karikaturene prosjektert på offentlig bygninger i Frankrike, noe som har vakt harme i Pakistan og muslimske land.

Tidligere denne måneden beskrev Macron islam som en religion i krise. Han har også varslet at han vil trappe opp kampen mot radikale og ekstreme muslimer.

Fordømt av muslimske land

– Macron bidrar til ytterligere polarisering og marginalisering, som uunngåelig vil føre til radikalisering, sa Pakistans statsminister Imran Khan søndag.

Frankrikes ambassadør til Tyrkia ble i forrige uke kalt hjem som følge av at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan også har langet ut mot Macron.

– Hva kan du si om et statsoverhode som behandler millioner av medlemmer fra ulike trosretninger på denne måten? Først og fremst, få sjekket den mentale tilstanden, sa Erdogan i en TV-sendt tale lørdag 24. oktober.

Mandag fortsatte Erdogan kritikken av Macron, og sammenlignet måten muslimer blir behandlet på i Europa med folkemordet på jødene før og under annen verdenskrig.

– Dere er fascister i den rette forstand. Dere er i rett forstand leddene i lenken koblet til nazismen, sa Erdogan.

Flaggbrenning

Også Marokko har fordømt presidentens uttalelser. Det samme har palestinske Hamas, libanesiske Hizbollah og afghanske Taliban.

I et brev til den franske ambassadøren i Jordan, ba lederen for Ammans handelskammer, Khalil Haj Tawfeeq, Macron om å be den muslimske verden om unnskyldning.

Det er ikke bare statsledere som reagerer på utspillene til Macron. I en demonstrasjon i Pakistan mandag satte de fremmøtte fyr på det franske flagget.

I Tyrkia, Syria og Libya ble det i helgen også avholdt demonstrasjoner der folk viste motstand mot den franske presidenten og Frankrike.

Boikott

En internasjonal boikott av franske varer er nå også i ferd med å bre om seg i flere land, som Qatar og Kuwait. President Erdogan er blant dem som har oppfordret både tyrkere og andre om å ikke handle franske varer.

– Ikke kjøp varer med franske merker, sa Erdogan.

Frankrikes utenriksdepartement opplyste søndag at diplomater i de aktuelle landene er blitt instruert til å gå i dialog med landets ledere i et forsøk på å motarbeide boikotten, samt forsikre seg om at sikkerheten til franske borgere blir ivaretatt.

Europeisk støtte

Den franske arbeidsgiverorganisasjonen Medef har sagt at boikotten er dårlig nytt for franske bedrifter som allerede er hardt rammet av coronapandemien.

– Men det er ikke engang et spørsmål om å gå med på utpressingen, sa Medef-sjef Geoffroy Roux de Bezieux til kringkasteren RMC.

– Dette handler om å stille seg bak republikkens verdier, understreket han, og la til:

– Det finnes en tid der man må sette prinsipp høyere enn business.

Også andre europeiske ledere har stilt seg bak Macron. Tysklands statsminister Angela Merkel fordømte mandag Erdogans «nedsettende» karakteristikker av Macron.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og statsministerne i Nederland og Hellas har også uttrykt støtte til Frankrike.

– President Erdogans måte å omtale president Emmanuel Macron er uakseptabel. Nederland står støtt med Frankrike og for de kollektive verdiene til Den europeiske union. For ytringsfrihet og mot ekstremisme og radikalisering, tvitret Nederlands statsminister Mark Rutte mandag.