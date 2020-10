Demonstranter og sikkerhetsstyrker barket sammen i Bagdad

Sammenstøtene finner sted ett år etter at store protester mot myndighetene, kjent som Oktober-revolusjonen, brøt ut. Demonstrantene krever at hele landets ledelse går av. De anklager den for å være korrupt og uskikket til å styre.

Søndag møtte tusenvis fram flere steder i landet for å markere årsdagen for bevegelsen, som mistet momentum da coronapandemien brøt ut i vår.

Det siste året har rundt 600 mistet livet og 30.000 blitt skadd som følge av vold og sammenstøt med landets sikkerhetsstyrker.