Ny femårsplan skal gjøre Kina mindre avhengig av omverdenen

Kommunistpartiets sentralkomité innledet mandag et fire dager langt møte der både femårsplanen og utviklingsmålene for de neste 15 årene skal diskuteres.

Det er 14. gang at kommuniststyret lager en femårsplan. Denne gangen er det fokus på teknologisk innovasjon, miljøspørsmål og Kinas behov for å stå mer på egne bein i økonomisk forstand.

– Å oppnå uavhengighet på viktige områder, som forskning og finans, er ventet å være i fokus, skriver den statskontrollerte avisen Global Times.

Regjeringen i Beijing sier de baserer planen på en filosofi om tosidig sirkulasjon, der målet er både å bli mindre økonomisk avhengig av omverdenen samtidig som landet fortsatt vil dra fordeler av globaliseringen.

Kinas president Xi Jinping innledet møtet med høytlesning fra rapporten som en arbeidsgruppe har utarbeidet i forkant av møtet, melder kinesiske rikskringkasting CGTN.

Økt spenning

Femårsplanen vil trolig ikke bli kunngjort før under den årlige Folkekongressen, som vanligvis holdes i mars. I stedet er det ventet en kunngjøring om hovedlinjene i planen når møtet avsluttes torsdag.

Møtet i sentralkomiteen holdes samtidig som det er økende spenninger mellom Kina og omverdenen når det gjelder handel, menneskerettigheter og koronapandemien.

Spesielt USA har inntatt en konfronterende linje mot Kina. Men andre vestlige land er også bekymret for Kinas økonomiske slagkraft, høye teknologiske kompetanse, utviklingen i Hongkong og brudd på menneskerettigheter. I tillegg kommer Kinas vilje til å bruke makt for å få kontroll over omstridte havområder i Sør-Kinahavet, som også andre asiatiske land krever råderett over.

Både Canada, Australia og Sverige har den siste tiden blitt satt under kraftig kinesisk press for at de skal etterkomme kinesiske krav i interesse- og verdikonflikter.

Coronakontroll

Mens USA, Europa og andre deler av verden nå opplever en ny bølge med omfattende coronasmitte, har Kina i stor grad greid å holde viruset under kontroll ved hjelp av raske nedstenginger og et omfattende test- og smittesporingssystem. Det har også gagnet kinesiske økonomi, som nå er på full fart tilbake.

I tredje kvartal ble det notert en økonomisk vekst på 4,9 prosent etter en historisk stor tilbakegang på 6,8 prosent i årets tre første måneder. Allerede i andre kvartal var landets økonomi tilbake med en vekst på 3,2 prosent.

Kina har samtidig holdt grensene stengt mot omverdenen, med unntak av blant annet diplomater og utenlandske investorer.

Teknologisatsing

Den neste femårsplanen er ventet å ha fokus på utvikling av halvlederkretser for datamaskiner og smarttelefoner, et felt der Kina nå bruker store summer på utenlandsk import. Prioriteringen gjøres i en tid da USA har sørget for å kutte Kinas tilgang til viktig amerikansk teknologi, noe som blant annet har rammet mobilgiganten Huawei.

Av andre teknologiske satsingsområder er neste generasjon mobilnettverk og kunstig intelligens.

Kina ønsker også å sikre økonomisk vekst ved økt kinesisk forbruk, samtidig som landets eksportindustri støter på hindringer i blant annet USA

Eksperter mener at Kinas strategi vil minske faren for handelskonflikter, men samtidig er det en risiko for at det øker kostnadene og minsker produktiviteten i landets industribedrifter.