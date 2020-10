Må punge ut 100 millioner kroner etter brutalt drap: – Vi feilet

Den 22. oktober i 2018 ble amerikanske Lauren McCluskey (21) kidnappet og drept av ekskjæresten Melvin Rowland (37).

21-åringen ble funnet død, skutt syv ganger fra kloss hold, i en bil på universitetets parkering i Utah i USA.

Store politistyrket ble satt inn i jakten på gjerningsmannen.

Flere timer senere, og etter en kort politijakt, tok Rowland sitt eget liv, skriver New York Times.

Varslet politiet

De to skal ha datet i måneds tid, før McCluskey ble gjort kjent med kjærestens kriminelle fortid. Etter bruddet kontaktet 21-åringen universitetspolitiet over 20 ganger for å varsle om utpressing og truende adferd.

Melvin Rowland drepte ekskjæresten Lauren McCluskey. Hun ble funnet skutt og drept i en bil på en parkeringsplass ved Universitetet i Utah. Foto: Salt Lake County Sheriff's Office / AP / NTB

Rowland truet blant annet med å offentliggjøre kompromitterende bilder av henne om hun ikke betalte ham 1000 dollar.

Men politiet startet aldri etterforskning av saken. I tillegg skal venner av 21-åringen ha varslet universitetet om at hennes liv kunne være i fare, uten at noe ble gjort.

To uker etter at hun først kontaktet politiet, ble hun funnet drept.

– Vi sviktet

Etter drapet saksøkte McCluskeys familie universitetet for ikke å ha gjort nok for å beskytte datteren. Søksmålet beløp seg til hele 56 millioner dollar - rundt 520 millioner kroner.

Fredag inngikk familien og universitetet forlik i saken. Universitetet gikk med på å betale 10,5 millioner dollar - nærmere 100 millioner kroner - i erstatning, skriver CNN.

– Universitetet erkjenner og beklager dypt hvordan saken med Lauren ble håndtert, og at de ansatte på denne tiden ikke klarte å forstå og reagere på Laurens situasjon, sier president ved Universitetet i Utah, Ruth Watkins, i en uttalelse.

– Som et resultat av dette sviktet vi både Lauren og hennes familie.

Matt og Jill McCluskey, foreldrene til avdøde Lauren, gikk til søksmål mot universitetet. Foto: Jeremy Harmon / AP

– En meningsløs tragedie



I en uttalelse erkjenner universitetet at drapet kunne vært forhindret.

– Drapet på Lauren var en brutal og meningsløs tragedie som kunne vært avverget. Vi erkjenner det store tapet familien har lidd og fortsatt vil lide, heter det i uttalelsen, ifølge CNN.

Universitetet har donert tre millioner dollar til familiens stiftelse, som jobbet for å forbedre sikkerheten på universiteter - spesielt for kvinner.