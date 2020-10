Britisk politi melder om episode på libysk tankskip

Politiet vil ikke si noe konkret om hva episoden dreier seg om. Sky News meldte at sju blindpassasjerer forsøkte å ta over fartøyet, men representanter for rederiet i London sier til BBC at det overhodet ikke dreier seg om en kapring.

De sier at det var kjent fra før at det var blindpassasjerer om bord på skipet.

Området er sperret av, og minst ett helikopter fra kystvakten er på stedet.

Skipet det gjelder, er det libyske tankskipet Nave Andromeda, som var på vei fra Nigeria og skulle legge til kai i Southampton søndag morgen.

Men i flere timer hadde skipet seilt fra side til side sør for Isle of Wight i stedet for å følge en rett kurs mot havn.