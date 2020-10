Rekordmange smittede i Danmark – 945 nye coronatilfeller

Samtidig meldes det at antallet innlagte coronapasienter har steget med sju til 127, og at det har vært to nye koronarelaterte dødsfall.

Den siste rekorden for antall smittede på ett døgn i landet siden mars ble satt fredag med 859 tilfeller.

Fra mandag skjerpes smittetiltakene med at forsamlingsforbudet senkes fra 50 til 10. Torsdag innføres krav om økt bruk av munnbind i det offentlige rom, for eksempel når man handler i butikk.

For en uke siden var det 451 smittetilfeller på ett døgn i Danmark. Siden da har antallet vært stigende – bare avbrutt av lørdag, da det var et lite fall i forhold til fredag.

– Veksten er ubehagelig bratt

Helseminister Magnus Heunicke opplyste fredag at reproduksjonstallet eller smittetrykket er satt til 1,2. Det betyr at pandemien er tiltakende, og at ti smittede i gjennomsnitt gir smitten videre til tolv andre.

Statens Serum Institut har beregnet at det er fare for stigende smitte i fire av landets fem regioner i tiden som kommer.

- Vi ser en rask utvikling, der veksten er ubehagelig bratt, sier overlege ved Herlev og Gentofte Hospital, Kasper Iversen.

Han støtter at tiltakene skjerpes, og sier det må gjøres for å unngå en like alvorlig situasjon som man ser i andre land i Europa.