Jon Bon Jovi rocket for Joe Biden

Bon Jovi gikk på scenen iført et svart munnbind, som han fjernet for å framføre «Who Says You Can’t Go Home?», «Livin’ on a Prayer» and «Do What You Can». Sistnevnte er nylig sluppet og er en hyllest til dem som kjemper mot koronaviruset.

– Joe vet at det å bruke munnbind ikke er et tegn på svakhet. Det er et tegn på styrke, sa artisten om Demokratenes presidentkandidat.

I en tale like etterpå sa Biden at Bon Jovi «alltid har dratt ditt jeg har spurt han om å dra» og kalte videre artisten en venn og nasjonalskatt. Lyden fra flere hundre bilhorn samtykket til den uttalelsen.

Biden holdt lørdag to drive-in-møter i Pennsylvania, delstaten som kan spille en avgjørende rolle i avgjørelsen av presidentvalget 3. november.