19-åring arrestert for planer om å drepe Biden

Ifølge Washington Post fant 19 år gamle Alexander Hillel Treisman fram til Bidens adresse på internett, kjøpte et halvautomatisk våpen i New Hampshire, og befant seg på ett tidspunkt i mai på en Wendy's-restaurant seks kilometer fra Bidens hjem i Delaware.

– Burde jeg drepe Joe Biden, hadde han skrevet som tekst til et meme han postet i april.

Da han ble arrestert i North Carolina i slutten av mai, fant politiet fire rifler, ett håndvåpen, eksplosiver, bøker om å lage bomber og 509.000 dollar i kontanter som trolig var en arv han hadde fått, i bilen hans.

Treisman, som opprinnelig er fra Seattle, er i første omgang tiltalt for å ha lastet ned overgrepsmateriale. Det er ennå uklart om han blir tiltalt også for de angivelige attentatplanene.

Han ble først pågrepet for å bære et skjult våpen, hvoretter politiet fant at han hadde kjøpt våpen i minst fire delstater. Deretter fant de over 6.000 bilder og 1.200 videoer med overgrepsmateriale på PC-ene hans.

Det er også funnet en rekke trusler og urovekkende poster som han har lagt ut, blant annet om planer om masseskytinger og likvideringer av folk han hatet.